«У нас нет такой информации, поэтому мы не комментируем», – ответили в пресс-службе, передает «Прессбол»





В минском «Динамо» эти сведения также не подтвердили и не опровергли.





Ранее портал dev.by со ссылкой на информированный источник сообщил, что титульным спонсором минского «Динамо» станет Администрация Парка высоких технологий. Объем финансирования будет «относительно небольшой». При этом зарплаты футболистов и постоянные расходы клуба составляют менее 5 млн долларов в год, а спонсоры дают 3,5-4 млн долларов в год.





Ранее в СМИ появлялись слухи о том, что новым владельцем клуба может стать группа компании из сферы IT. Однако эта информация пока также не нашла подтверждения.