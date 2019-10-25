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Пресс-служба Администрации ПВТ не комментирует информацию о возможном финансировании минского «Динамо»

Пресс-служба Администрации Парка высоких технологий не стала комментировать информацию о возможном финансировании минского «Динамо» со стороны администрации учреждения.

«У нас нет такой информации, поэтому мы не комментируем», – ответили в пресс-службе, передает «Прессбол».

В минском «Динамо» эти сведения также не подтвердили и не опровергли.

Ранее портал dev.by со ссылкой на информированный источник сообщил, что титульным спонсором минского «Динамо» станет Администрация Парка высоких технологий. Объем финансирования будет «относительно небольшой». При этом зарплаты футболистов и постоянные расходы клуба составляют менее 5 млн долларов в год, а спонсоры дают 3,5-4 млн долларов в год.

Ранее в СМИ появлялись слухи о том, что новым владельцем клуба может стать группа компании из сферы IT. Однако эта информация пока также не нашла подтверждения.
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