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Соболенко одолела Мертенс и вышла в полуфинал малого Итогового турнира ВТА

Белоруска Арина Соболенко (14 ВТА) вышла в полуфинал малого Итогового турнира в Чжухае.

 В заключительном матче группового раунда наша соотечественница обыграла бельгийку Элизе Мертенс (18) — 6:4, 3:6, 7:5.

Арина Соболенко (Беларусь, 14) — Элизе Мертенс (Бельгия, 18) — 6:4, 3:6, 7:5

Группа "D": Соболенко — 2 очка (2 игры), Мертенс — 1 (2), Саккари — 0 (2).
Источник: pressball.by
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