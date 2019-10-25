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C небоскреба Royal Plaza в центре Минска упал человек

25 октября около 15 часов с небоскреба Royal Plaza на проспекте Победителей в Минске упал человек.

По неподтвержденным данным, человек упал на лобовое стекло машины и погиб на месте.

Официально представительница управления Следственного комитета по Минску Екатерина Гарлинская написала в Фейсбуке:

"Около 15 часов 20 минут 25 октября возле одного из бизнес-центров столицы было обнаружено тело мужчины с признаками падения с высоты. Следственно-оперативной группой проводится осмотр места происшествия, а также другие необходимые процессуальные действия".



Люди, работающие в бизнес-центре Royal Plaza, говорят, что мужчина упал с 19-го этажа.
Источник: euroradio.fm
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