Белорусский тренер Александр Андриевский возглавит «Сочи»
Новым главным тренером хоккейного клуба "Сочи" станет белорус Александр Андриевский. Об этом сообщает championat.com.
На данный момент серия поражений "леопардов" составляет восемь матчей. Под руководством Леонида Береснева, сменившего в должности главного тренера Сергея Зубова, южане не одержали еще ни одной победы.
В КХЛ Андриевский работал с минским "Динамо", "Адмиралом" и "Сибирью". В нынешнем межсезонье было объявлено, что Александр Леонидович возглавит столичных "зубров", однако стороны так и не пришли к соглашению. До октября Андриевский оставался без работы.
"Сочи" информацию о назначении специалиста пока не подтвердил. В данный момент "леопарды" занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, всего на балл опережая идущее последним рижское "Динамо" и на одно очко отставая от минского.
14:37 25/10/2019
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