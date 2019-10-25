Украинский журналист: Сочувствую качеству белорусского футбола

– На кого похож тренер украинской сборной Шевченко?





– Если подразумеваете Лобановского, то Валерий Васильевич известен в первую очередь как клубный тренер. А это абсолютно разные профессии. С легкой горечью понимаю: рано или поздно Шевченко из сборной уйдет — вероятно, в какой-то клуб. И тогда мы узнаем о нем как о специалисте намного больше.









– На одной из пресс-конференций он отверг вариант с возвращением в команду Милевского. А вообще, украинцу из чемпионата Беларуси реально обратить на себя внимание?





– Только если будет отдельный исполнитель, который вдруг совершит какой-то скачок. В то же время конкуренция в вашем первенстве такова, что всерьез рассматривать его в качестве поставщика кадров для «жовто-блакитных» нельзя.





Уровень белорусской «вышки» все равно ниже чемпионата Украины, нещадно мною критикуемого. И не вижу игроков, могущих влиться в состав наших грандов. Извините, но качеству белорусского футбола сочувствую, – сказал Франков.