Снова Месси: форвард установил рекорд Лиги чемпионов

Это достижение позволило аргентинцу установить рекорд ЛЧ: только ему пока что удалось забить хотя бы раз в матчах ЛЧ в 15 сезонах подряд, пишет news.liga.net





Этот показатель выше лишь у валлийского игрока "МЮ" Райана Гиггза, но с уточнением: самый титулованный игрок в истории британского футбола забивал в 16 сезонах ЛЧ, но не подряд.





Месси ранее признали автором лучшего гола в ЛЧ-2018/19.