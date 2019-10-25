Как Конор Макгрегор прогулялся по Москве





Как передает Oxu.Az, человек огненной энергии и любитель красивой жизни Конор дал пресс-конференцию в Москве, после чего в сопровождении своей супруги, охранников и менеджера отправился на прогулку по столице.





Заглянув на эфир одного известного телешоу в "Останкино", ирландский боец смешанных единоборств продолжил знакомиться с осенней Москвой, то и дело, останавливаясь ради удачного фото на память. Прохожие же выстроились в очередь, дабы сфотографироваться со звездой.









Но охранники Конора не допускали до него посторонних, и многим пришлось наблюдать за бойцом со стороны. Как видно по кадрам папарацци, настроение у Конора было прекрасное, и он планирует остаться в Москве еще на несколько дней.



