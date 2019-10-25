Львов претендует на проведение сразу двух Олимпиад
Львов готов принять участие в конкурсе за право принимать зимние Олимпийские игры в 2030 году, а также проводить юношеские зимние Олимпийские игры 2028 года. Об этом заявил мэр города Андрей Садовый во время открытой встречи с президентом Национального олимпийского комитета Сергеем Бубкой.
"Сегодняшнее желание мэра Львова проводить Игры в Украине - очень правильное. Работа над этим вопросом сложная, но у нас есть достаточно времени, чтобы все спланировать и построить нужную инфраструктуру. Давайте работать и двигаться в этом направлении", - сказал Бубка.
Подавать заявки на право проведения Олимпийских игр в 2030 году можно будет в 2020-ом.
Напомним, что 4 октября Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и Украина могут подать совместную заявку на проведение Олимпийских игр.
07:57 25/10/2019
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