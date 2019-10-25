Львов претендует на проведение сразу двух Олимпиад













"Сегодняшнее желание мэра Львова проводить Игры в Украине - очень правильное. Работа над этим вопросом сложная, но у нас есть достаточно времени, чтобы все спланировать и построить нужную инфраструктуру. Давайте работать и двигаться в этом направлении", - сказал Бубка.





Подавать заявки на право проведения Олимпийских игр в 2030 году можно будет в 2020-ом.





Напомним, что 4 октября Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и Украина могут подать совместную заявку на проведение Олимпийских игр.