Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Львов претендует на проведение сразу двух Олимпиад

Львов готов принять участие в конкурсе за право принимать зимние Олимпийские игры в 2030 году, а также проводить юношеские зимние Олимпийские игры 2028 года. Об этом заявил мэр города Андрей Садовый во время открытой встречи с президентом Национального олимпийского комитета Сергеем Бубкой.




"Сегодняшнее желание мэра Львова проводить Игры в Украине - очень правильное. Работа над этим вопросом сложная, но у нас есть достаточно времени, чтобы все спланировать и построить нужную инфраструктуру. Давайте работать и двигаться в этом направлении", - сказал Бубка.

Подавать заявки на право проведения Олимпийских игр в 2030 году можно будет в 2020-ом.

Напомним, что 4 октября Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и Украина могут подать совместную заявку на проведение Олимпийских игр.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Тацяна Грачанікава
Восень-Чараўніца
Анатолий Лебедько
#БурбалкI - о больных на власть, посредниках,...
Михаил Пастухов
ВЫБОРЫ С ИЗВЕСТНЫМ ИТОГОМ
Валерий Щукин
Странное хобби сотрудников МВД
Владимир Подгол
Дадут ему Нобеля? Или хотя бы кредит да памятник?


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru