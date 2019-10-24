Василий Кириенко продлил контракт c британской велокомандой INEOS

Чемпион мира в гонке с раздельным стартом на шоссе (2015), двукратный победитель Европейских игр в индивидуальной гонке с раздельным стартом на шоссе (2019) Василий Кириенко на год продлил трудовое соглашение с британской велокомандой INEOS.