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Василий Кириенко продлил контракт c британской велокомандой INEOS

Чемпион мира в гонке с раздельным стартом на шоссе (2015), двукратный победитель Европейских игр в индивидуальной гонке с раздельным стартом на шоссе (2019) Василий Кириенко на год продлил трудовое соглашение с британской велокомандой INEOS.




Такая информация размещена на официальном сайте дружины, базирующейся в Манчестере, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорус выступает в британской команде с 2013 года. Весной 2018-го уроженец Речицы вынужден был прервать карьеру из-за проблем с сердцем и пройти курс лечения. Вернувшись в спорт, он выиграл золото II Европейских игр в Минске.
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