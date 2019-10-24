Василий Кириенко продлил контракт c британской велокомандой INEOS
Чемпион мира в гонке с раздельным стартом на шоссе (2015), двукратный победитель Европейских игр в индивидуальной гонке с раздельным стартом на шоссе (2019) Василий Кириенко на год продлил трудовое соглашение с британской велокомандой INEOS.
Такая информация размещена на официальном сайте дружины, базирующейся в Манчестере, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белорус выступает в британской команде с 2013 года. Весной 2018-го уроженец Речицы вынужден был прервать карьеру из-за проблем с сердцем и пройти курс лечения. Вернувшись в спорт, он выиграл золото II Европейских игр в Минске.
20:27 24/10/2019
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