Защитник гродненского "Немана" Никита Крыскин порассуждал о заработках белорусских хоккеистов.





- В КХЛ зарплатный минимум установили на 4800 долларах. В экстралиге, конечно, платят куда меньше. Можете сказать, насколько?





- Ну, это нужно спрашивать скорее у игроков экстралиги Б, того же "Витебска", например. Даже не могу представить, насколько это мало.





- То есть утверждение, что хоккеисты — это состоятельные люди, не больше, чем миф?



