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Каратисты из Алжира задержаны в Беловежской пуще

В Беловежской пуще, вблизи белорусско-польской границы, пограничники задержали четверых граждан Алжира, сообщил Госпогранкомитет.


В ходе разбирательства было установлено, что мужчины являются членами клуба карате "Скорпионы" и прибыли в Беларусь якобы для участия в соревнованиях по рукопашному бою. Однако вместо того, чтобы ехать в Гомель, где и проводилось спортивное мероприятие, иностранцы отправились в Брест", - говорится в сообщении ГПК.

Используя карту, спортсмены двинулись в направлении границы с Польшей. Приблизившись к пограничной полосе, они перелезли через сигнализационный комплекс и продолжили движение в направлении границы.


Когда пограничники начали их преследование, нарушители пытались скрыться, однако были задержаны.

Граждане Алжира привлечены к административной ответственности за нарушение пограничного режима и попытку нарушения государственной границы. В ближайшее время они будут депортированы за их собственный счет с запретом въезда на территорию Республики Беларусь сроком на 5 лет.
Интерфакс
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