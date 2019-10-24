Каратисты из Алжира задержаны в Беловежской пуще





В ходе разбирательства было установлено, что мужчины являются членами клуба карате "Скорпионы" и прибыли в Беларусь якобы для участия в соревнованиях по рукопашному бою. Однако вместо того, чтобы ехать в Гомель, где и проводилось спортивное мероприятие, иностранцы отправились в Брест", - говорится в сообщении ГПК.





Используя карту, спортсмены двинулись в направлении границы с Польшей. Приблизившись к пограничной полосе, они перелезли через сигнализационный комплекс и продолжили движение в направлении границы.









Когда пограничники начали их преследование, нарушители пытались скрыться, однако были задержаны.





Граждане Алжира привлечены к административной ответственности за нарушение пограничного режима и попытку нарушения государственной границы. В ближайшее время они будут депортированы за их собственный счет с запретом въезда на территорию Республики Беларусь сроком на 5 лет.