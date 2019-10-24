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Женская "Барселона" может не сыграть с "Минском" из-за забастовки: требуют декретных и полной занятости

Женская команда «Барселоны» может не сыграть в ЛЧ с «Минском» из-за забастовки. Футболистки требуют полную занятость и декретные выплаты.

180 футболисток из Примеры встретились в Мадриде и проголосовали за бойкот матчей в ноябре.

Если это произойдет, то пострадает не только испанский чемпионат, но и Лига чемпионов: «Атлетико» не сыграет с «Манчестер Сити», а «Барселона» – с «Минском».

Стороны не могут сойтись в количестве рабочих часов: клубы хотят ограничить рабочую неделю 20 часами, игроки настаивают на как минимум 30-часовой рабочей неделе. 

Если стороны договорятся до 30 часов в неделю, то минимальный оклад в женском футболе составит 12 тысяч евро в год. Для сравнения, средняя зарплата рабочего в Испании составляет 23 тысячи евро в год. Средняя зарплата футболиста Ла Лиги – 1,5 млн евро в год.


Отметим, что в первом матче 1/8 финала женской Лиги чемпионов «Барселона» дома разгромила «Минск» — 5:0. Ответный поединок должен пройти 30 октября на стадионе ФК «Минск».
Источник: tribuna.com
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