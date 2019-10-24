Все ниже и ниже: сборная Беларуси откатилась в рейтинге ФИФА
Сборная Беларуси по футболу в октябрьском рейтинге ФИФА на 86-ой позиции.
ФИФА опубликовала октябрьскую версию рейтинга национальных сборных. Белорусы опустились на четыре строчки и занимают 86-ое место.
В октябре команда Михаила Мархеля провела два матча в отборе на Евро-2020. 0:0 с Эстонией, поражение 1:2 от Нидерландов.
Тройка лидеров без изменений: Бельгия первая, вслед за ней Франция и Бразилия.
Источник: tvr.by
15:59 24/10/2019
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