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Все ниже и ниже: сборная Беларуси откатилась в рейтинге ФИФА

Сборная Беларуси по футболу в октябрьском рейтинге ФИФА на 86-ой позиции.


ФИФА опубликовала октябрьскую версию рейтинга национальных сборных. Белорусы опустились на  четыре  строчки и занимают 86-ое место. 

В октябре команда Михаила Мархеля провела два матча в отборе на Евро-2020. 0:0 с Эстонией, поражение 1:2 от Нидерландов. 

Тройка лидеров без изменений: Бельгия  первая, вслед за ней Франция и Бразилия.
Источник: tvr.by
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