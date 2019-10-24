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Хачериди подписал контракт с брестским "Динамо"

Контракт 32-летнего экс-футболиста сборной Украины с белорусской командой рассчитан на 2 года

Фото: ФК "Динамо" Брест

Украинский защитник Евгений Хачериди подписал контракт с белорусским футбольным клубом “Динамо”  Брест. Об этом сообщает пресс-служба брестского клуба.

Контракт 32-летнего экс-футболиста сборной Украины с “Динамо” рассчитан на 2 года.

 “Защитник сборной Украины Евгений Хачериди пополнит состав "Динамо-Брест". Контракт начнет действовать с 1 января 2020 года до конца 2021 года”, – говорится в сообщении.
С  2007-го по 2018 годы Евгений Хачериди выступал за киевское "Динамо". За этот период он сыграл в 150 матчах за киевлян и отметился 6 голами. Трижды выигрывал чемпионат Украины и два брал Кубок страны.

После перехода в греческий ПАОК Хачериди стал также чемпионом и обладателем Кубка. В прошлом сезоне он отыграл за греческий клуб только 11 матчей во всех турнирах и летом покинул команду.

Ранее, Хачериди сватали в донецкий "Шахтер", однако бывший игрок "Динамо" опроверг слухи касательно перехода в расположение "горняков".

За сборную Украины Хачериди сыграл в 51 матче, забил 3 гола.
focus.ua
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