Хачериди подписал контракт с брестским "Динамо"

Фото: ФК "Динамо" Брест





Украинский защитник Евгений Хачериди подписал контракт с белорусским футбольным клубом “Динамо” Брест. Об этом сообщает пресс-служба брестского клуба.





Контракт 32-летнего экс-футболиста сборной Украины с “Динамо” рассчитан на 2 года.





“Защитник сборной Украины Евгений Хачериди пополнит состав "Динамо-Брест". Контракт начнет действовать с 1 января 2020 года до конца 2021 года”, – говорится в сообщении.

С 2007-го по 2018 годы Евгений Хачериди выступал за киевское "Динамо". За этот период он сыграл в 150 матчах за киевлян и отметился 6 голами. Трижды выигрывал чемпионат Украины и два брал Кубок страны.





После перехода в греческий ПАОК Хачериди стал также чемпионом и обладателем Кубка. В прошлом сезоне он отыграл за греческий клуб только 11 матчей во всех турнирах и летом покинул команду.





Ранее, Хачериди сватали в донецкий "Шахтер", однако бывший игрок "Динамо" опроверг слухи касательно перехода в расположение "горняков".





За сборную Украины Хачериди сыграл в 51 матче, забил 3 гола.



