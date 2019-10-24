Лукашенко ждут на матче Джоковича и Надаля в Казахстане

Как сообщили Sputnik Казахстан в Федерации тенниса, на матче ожидают появление президента страны Касыма-Жомарта Токаева и белорусского лидера Александра Лукашенко, который отправился в Казахстан с официальным визитом.





Визит двух легенд спорта организован при непосредственном участии главы Федерации тенниса Казахстана Булата Утемуратова. Один из богатейших людей страны по версии Forbes, известный своим вниманием к теме благотворительности, вместе с теннисистами ответит на вопросы многочисленных представителей СМИ на специальной пресс-конференции перед игрой.









Александр Лукашенко не раз заявлял об особом отношении к теннису в Беларуси, сам порой берет в руки ракетку, поэтому интерес ко встрече Надаля и Джоковича со стороны лидеров стран объясним.





Если говорить о спортивной составляющей 55-й очной встречи серба и испанца (28 побед у Новака против 26 у Рафаэля), то матч несмотря на статус благотворительного должен получиться упорным, а главное - зрелищным.



