Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В США задержан бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов

Бывший вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Ахмед Билалов задержан в США.

Билалов был арестован в своем доме недалеко от Майами сотрудниками Службы иммиграционного и таможенного контроля при Министерстве внутренней безопасности США, сообщает The Miami Herald,

В России Ахмед Билалов и его брат Магомед отвечали за строительство олимпийского комплекса трамплинов "Русские горки" в Сочи. После того, как президент России Владимир Путин в 2013 году выразил недовольство ходом строительства, Билаловы уехали из страны. Позднее против братьев Билаловых было возбуждено уголовное дело по обвинениям в злоупотреблении полномочиями. В 2016 году МВД России сообщало, что братья находятся в розыске.

Как сообщает sports.ru, в ближайшее время Россия направит в США запрос по линии Интерпола.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
#БурбалкI - о больных на власть, посредниках,...
Михаил Пастухов
ВЫБОРЫ С ИЗВЕСТНЫМ ИТОГОМ
Валерий Щукин
Странное хобби сотрудников МВД
Владимир Подгол
Дадут ему Нобеля? Или хотя бы кредит да памятник?
Павел Севярынец
Камунізм - пад трыбунал!


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru