Билалов был арестован в своем доме недалеко от Майами сотрудниками Службы иммиграционного и таможенного контроля при Министерстве внутренней безопасности США, сообщает The Miami Herald,





В России Ахмед Билалов и его брат Магомед отвечали за строительство олимпийского комплекса трамплинов "Русские горки" в Сочи. После того, как президент России Владимир Путин в 2013 году выразил недовольство ходом строительства, Билаловы уехали из страны. Позднее против братьев Билаловых было возбуждено уголовное дело по обвинениям в злоупотреблении полномочиями. В 2016 году МВД России сообщало, что братья находятся в розыске.



