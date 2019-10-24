Источник в деловых кругах сообщил Naviny.by, что бизнесмен согласился приобрести клуб. По мнению собеседника, это пойдет на пользу футбольному клубу, потому что ему "дадут деньги". По приблизительным оценкам, в год на содержание "Динамо" необходимо примерно 10 млн долларов.





Ранее стало известно, что минское "Динамо" могло перейти во владение белорусским бизнесменам из сферы IT во главе с Виктором Прокопеней.



