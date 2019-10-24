Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Источник: миллиардер Михаил Гуцериев согласился купить минское "Динамо"

Российский миллиардер Михаил Гуцериев согласился купить минское "Динамо".

Источник в деловых кругах сообщил Naviny.by, что бизнесмен согласился приобрести клуб. По мнению собеседника, это пойдет на пользу футбольному клубу, потому что ему "дадут деньги". По приблизительным оценкам, в год на содержание "Динамо" необходимо примерно 10 млн долларов.

Ранее стало известно, что минское "Динамо" могло перейти во владение белорусским бизнесменам из сферы IT во главе с Виктором Прокопеней.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
#БурбалкI - о больных на власть, посредниках,...
Михаил Пастухов
ВЫБОРЫ С ИЗВЕСТНЫМ ИТОГОМ
Валерий Щукин
Странное хобби сотрудников МВД
Владимир Подгол
Дадут ему Нобеля? Или хотя бы кредит да памятник?
Павел Севярынец
Камунізм - пад трыбунал!


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru