Составлен рейтинг ста лучших футболистов ХХI века: Месси - лидер





В топ-20 рейтинга вошел экс-форвард киевского "Динамо", "Милана" и "Челси" Андрей Шевченко, который расположился на 19-м месте.





Возглавил рейтинг форвард «Барселоны» Лионель Месси, который опередил нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду. В топ-3 также вошел экс-хавбек "Барселоны" Хави.





Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:





1. Лионель Месси





2. Криштиану Роналду





3. Хави





4. Роналдиньо





5. Андрес Иньеста





6. Роналдо





7. Тьерри Анри





8. Зинедин Зидан





9. Кака





10. Фабио Каннаваро





В топ-20 вошли Андреа Пирло, Серхио Рамос, Джанлуиджи Буффон, Филипп Лам, Луиш Фигу, Луис Суарес, Серхио Бускетс, Стивен Джеррард, Андрей Шевченко и Неймар.



