Составлен рейтинг ста лучших футболистов ХХI века: Месси - лидер
Авторитетное издание The Independent составило рейтинг ста лучших футболистов ХХI века. Рейтинг был составлен путем голосования десяти журналистов.
В топ-20 рейтинга вошел экс-форвард киевского "Динамо", "Милана" и "Челси" Андрей Шевченко, который расположился на 19-м месте.
Возглавил рейтинг форвард «Барселоны» Лионель Месси, который опередил нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду. В топ-3 также вошел экс-хавбек "Барселоны" Хави.
Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:
1. Лионель Месси
2. Криштиану Роналду
3. Хави
4. Роналдиньо
5. Андрес Иньеста
6. Роналдо
7. Тьерри Анри
8. Зинедин Зидан
9. Кака
10. Фабио Каннаваро
В топ-20 вошли Андреа Пирло, Серхио Рамос, Джанлуиджи Буффон, Филипп Лам, Луиш Фигу, Луис Суарес, Серхио Бускетс, Стивен Джеррард, Андрей Шевченко и Неймар.
08:53 24/10/2019
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