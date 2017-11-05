Чемпион Виталий Гурков сменил ринг: стал ведущим на СТВ

Среди прочего, как сообщает телеканал СТВ, чемпион Виталий Гурков стал ведущим программы «Неделя спорта», пишет belsat.eu





«Чемпион сменил ринг на студию. В программе телеканала СТВ «Неделя спорта» появился новый ведущий. Им стал Виталий Гурков – многократный чемпион мира, заслуженный мастер спорта Беларуси по тайскому боксу», – отмечается в сообщении телеканала.









Спортивная программа на СТВ выходить по воскресеньям в 22.30, вести программу Виталий Гурков будет вместе с телеведущей Кристиной Момот.





Виталий Гурков ранее неоднократно принимал участие в белорусскоязычных курсах в различных городах страны. А во время побед за рубежом поднимал бело-красно-белый флаг.



