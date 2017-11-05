Чемпион Виталий Гурков сменил ринг: стал ведущим на СТВ
Виталий Гурков, кикбоксер, чемпион мира по муай-тай, член группы «Brutto», начал карьеру на телевидении.
Среди прочего, как сообщает телеканал СТВ, чемпион Виталий Гурков стал ведущим программы «Неделя спорта», пишет belsat.eu
«Чемпион сменил ринг на студию. В программе телеканала СТВ «Неделя спорта» появился новый ведущий. Им стал Виталий Гурков – многократный чемпион мира, заслуженный мастер спорта Беларуси по тайскому боксу», – отмечается в сообщении телеканала.
Спортивная программа на СТВ выходить по воскресеньям в 22.30, вести программу Виталий Гурков будет вместе с телеведущей Кристиной Момот.
Виталий Гурков ранее неоднократно принимал участие в белорусскоязычных курсах в различных городах страны. А во время побед за рубежом поднимал бело-красно-белый флаг.
19:47 23/10/2019
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