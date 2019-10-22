А еще он единственный вратарь в истории, получивший «Золотой мяч». Соперники прозвали Яшина Черной пантерой, уважали и боялись, а товарищи по команде ему безоговорочно доверяли. Главные вехи в жизни легенды отечественного футбола — в материале «Ленты.ру».





Лев Яшин — легендарный советский вратарь, пятикратный чемпион СССР, олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Кубка европейских наций 1960-го. Международная федерация футбола (ФИФА), Международная федерация футбольной истории и статистики (МФФИИС), а также авторитетные журналы World Soccer, France Football и Placar признают Яшина лучшим голкипером XX века. Кроме того, он единственный вратарь в истории, который получил «Золотой мяч». Этой награды его удостоили в 1963 году.





Яшин родился в Москве в 1929 году в семье рабочих. С детства он пристрастился к футболу. Мальчишки гоняли мяч во дворе в любую погоду, а зимой сами заливали каток, чтобы играть в хоккей. «Падали, ушибались, набивали огромные синячищи, но зато учились крепко держаться на ногах», — вспоминал Яшин, добавляя, что эти увлечения подготовили его ко взрослому спорту. Когда началась Великая Отечественная война, ему было 11 лет. В эвакуацию семья отправилась в Ульяновск, где Лев стал учеником слесаря на заводе.





После войны Яшин ушел в армию, но не оставил увлечения футболом. Во время службы его заметил тренер «Динамо» Аркадий Чернышев. В 1949 году Яшин стал третьим вратарем команды, а в 1953-м занял место в основном составе. До этого момента он серьезно занимался и хоккеем. В 1953 году Яшин, в составе динамовцев, завоевал Кубок СССР и бронзовую медаль первенства страны. Перед чемпионатом мира 1954 года голкипер оказался в числе кандидатов в сборную, но решил отказаться от карьеры хоккеиста.





1963 год. Лев Яшин во время матча на «Уэмбли»

1963 год. Лев Яшин во время матча на «Уэмбли»

Фото: Dennis Oulds / Central Press / Getty Images

В цветах одного и того же клуба, «Динамо», Лев Яшин провел 22 сезона — с 1949 по 1970 год. Это абсолютный рекорд отечественного футбола. За все время голкипер вышел на поле в 326 матчах, пропустив 252 мяча. Даже в матчах за сборную вратарь играл в форме с буквой «Д» на свитере.





Лев Яшин во время матча против сборной Венгрии

Лев Яшин во время матча против сборной Венгрии

Фото: Bippa / AP

Талисманом Яшина была кепка. Этот головной убор ему подарили в Чехословакии в 1953 году. С ним связана одна трогательная история. В 1960-м советская сборная вышла в финал Кубка Европы, переиграв Чехословакию со счетом 3:0. Во время празднования кепку кто-то украл. «Я сижу и чуть не плачу. Финал играть, а у меня как на грех ни одной запасной кепки. Врач подбегает, Николай Николаевич Алексеев. Что, спрашивает, Лева, травма? И тут открывается дверь, и в раздевалку входит знакомый полицейский. В руках у него — представляете? — моя драгоценная кепка. Я ему на радостях, по-моему, на всю полицию Марселя автографов нарасписывал», — рассказывал Яшин.





Вратарь всегда старался носить одну и ту же кепку, так что к концу карьеры она сильно выцвела и потерлась. Где она сейчас, неизвестно.









23 октября 1963 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне Лев Яшин сыграл за сборную мира против сборной Англии в «Матче столетия», который был посвящен юбилею английского футбола. На трибунах присутствовали сто тысяч зрителей. За сборную мира также выступали испанцы Франсиско Хенто и Игнасио Исагирре, португалец Эйсебио, венгр Ференц Пушкаш и другие. За Англию играли Бобби Чарльтон, Гордон Бэнкс, Джимми Гривз. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу англичан, хотя Яшин не пропустил ни одного мяча. Дважды доставал мяч из ворот югослав Милутин Шошкич, который сменил советского голкипера во втором тайме.





Одноклубник Яшина Олег Иванов вспоминал: «Мы смотрели трансляцию в Новогорске. Навес с фланга. Яшин — в ближнем углу, мяч летит на дальнюю штангу. Там Джимми Гривз — бьет в упор, в пустые, вроде, ворота. Вдруг взлетает Иваныч, ловит намертво. Весь стадион встал — минут пять аплодировали. Главное качество Яшина — умение читать игру. Почему он мало пропускал? Нападающие его боялись и били реже, чем другим».





1966 год. Лев Яшин дает автографы юным английским фанатам

1966 год. Лев Яшин дает автографы юным английским фанатам

Фото: РИА Новости

27 мая 1971 года на столичном Центральном стадионе имени В. И. Ленина состоялся прощальный матч Льва Яшина. С трибун его посмотрели 103 тысячи человек. Сборная клубов всесоюзного спортобщества «Динамо» встречалась со сборной «Звезд мира», за которую играли Эйсебио, Бобби Чарльтон, Герд Мюллер. Матч закончился со счетом 2:2. Но окончательно попрощаться с футболом в тот раз Яшин не смог: 31 августа он вновь вышел на поле — в составе сборной «Звезд мира» в матче против сборной Италии.





Лев Яшин (слева) и Ринат Дасаев

Фото: ТАСС

Яшин — первый вратарь в советском футболе, кто сумел отстоять «на ноль» сто матчей. Юбилейной стала встреча в чемпионате страны между «Динамо» и ЦСКА 28 октября 1962 года. Всего же на счету Яшина 160 «сухих» матчей в национальном первенстве и 207 — во всех турнирах. В 1980 году появился клуб Льва Яшина — объединение голкиперов, также достигших отметки в сто игр без пропущенных мячей. Сейчас в клубе 29 членов. В их числе Ринат Дасаев, Вячеслав Малафеев, Станислав Черчесов, Руслан Нигматуллин, Владимир Габулов, Сергей Овчинников, Александр Филимонов, Маринато Гилерме и Игорь Акинфеев.





1964 год. Лев Яшин (справа) на рыбалке

Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости

Яшин был большим поклонником рыбалки. После чемпионата мира в Чили 1962 года, когда в поражении советской команды винили его, именно это занятие помогло вратарю восстановить душевное равновесие и вернуться в большой футбол. «Для меня важно не поймать рыбу, а получить удовольствие от процесса. Мне важно засечь момент, когда рыба приближается к наживке, когда она клюет, чтобы подсечь ее вовремя. Если потянешь раньше — безрезультатно, если поздно — упустишь ее. В футболе то же самое: покинул ворота слишком рано или поздно — остался с носом, мяч уже в воротах. Очень важна своевременность», — объяснял голкипер.





Лев Яшин и Пеле

Фото: ТАСС

В «Динамо» и сборной СССР Яшин обладал непоколебимым авторитетом. И дело было не только во вратарском таланте: «Когда я был в сборной, жил с Яшиным. Трудолюбивый, добрый человек. Это наш символ. Как в Бразилии Пеле, так у нас Яшин, его знает весь мир», — говорил советский нападающий Анатолий Исаев.





За рубежом Яшину также не отказывали в признании. Португалец Эйсебио, обладатель «Золотого мяча» 1965 года, например, вспоминал: «Когда получается забить величайшему вратарю в истории мирового футбола — запоминаешь на всю жизнь. И осознаешь после этого, что способен забить кому угодно». Француз Раймон Копа («Золотой мяч»-1958) говорил: «Европейская пресса придумывала разные прозвища Яшину, чаще называли Черной пантерой. Он казался нам каким-то монстром, сверхчеловеком. Но, оказавшись вместе с ним в 1963 году в сборной мира, я нашел его очень интеллигентным и скромным. Кажется, Лев не осознавал, что на тренировках в сборной мира не принято выкладываться на все сто процентов. Помню, мы били-били на тренировке, но забить ему так и не смогли». А Франц Беккенбауэр, бывший защитник сборной Германии, признавал: «Яшин — это не просто вратарь от бога, а один из величайших футболистов».





Лев Яшин дома с дочерью и внучкой

Фото: Игорь Уткин / РИА Новости

Первой и единственной женой Яшина была Валентина Шашкова. В браке у них родились две дочери — Ирина и Елена. В 1986 году у Яшина появился внук Василий, который тоже стал футболистом и играл на позиции вратаря во втором составе «Динамо». В 2009 году Василий завершил карьеру. Сейчас у него есть уже собственный сын, которого назвали Львом в честь легендарного прадеда. По словам отца, мальчик активно интересуется футболом.





1964 год. Лев Яшин

Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости

В 2018 году в Москве открылся Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина (вместимость во время футбольных матчей — 25 716 человек). Кроме того, в столице есть три памятника вратарю: у стадиона «Динамо», в «Лужниках» и на Ваганьковском кладбище. А с 2014 года памятник советскому голкиперу стоит в Рио-де-Жанейро. Монумент располагается в Музее современного искусства (Museu de Arte Moderna) и является уменьшенной копией статуи в Петровском парке в Москве.





На плакатах и баннерах легендарного футболиста обычно изображают в прыжке. Ведь сам Яшин любил повторять: «В спорте тот, кто хочет добиться убедительных побед, обязан попытаться прыгнуть выше головы».







