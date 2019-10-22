Кепка-талисман, «Золотой мяч» и карьера хоккеиста: 90 лет со дня рождения Льва Яшина
22 октября 2019 года великому советскому вратарю Льву Яшину исполнилось бы 90 лет. Он был звездой мирового масштаба и, по признанию многих авторитетных изданий, лучшим голкипером XX века.
Лев Яшин Фото: Валентин Мастюков / ТАСС
А еще он единственный вратарь в истории, получивший «Золотой мяч». Соперники прозвали Яшина Черной пантерой, уважали и боялись, а товарищи по команде ему безоговорочно доверяли. Главные вехи в жизни легенды отечественного футбола — в материале «Ленты.ру».
Лев Яшин — легендарный советский вратарь, пятикратный чемпион СССР, олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Кубка европейских наций 1960-го. Международная федерация футбола (ФИФА), Международная федерация футбольной истории и статистики (МФФИИС), а также авторитетные журналы World Soccer, France Football и Placar признают Яшина лучшим голкипером XX века. Кроме того, он единственный вратарь в истории, который получил «Золотой мяч». Этой награды его удостоили в 1963 году.
Яшин родился в Москве в 1929 году в семье рабочих. С детства он пристрастился к футболу. Мальчишки гоняли мяч во дворе в любую погоду, а зимой сами заливали каток, чтобы играть в хоккей. «Падали, ушибались, набивали огромные синячищи, но зато учились крепко держаться на ногах», — вспоминал Яшин, добавляя, что эти увлечения подготовили его ко взрослому спорту. Когда началась Великая Отечественная война, ему было 11 лет. В эвакуацию семья отправилась в Ульяновск, где Лев стал учеником слесаря на заводе.
После войны Яшин ушел в армию, но не оставил увлечения футболом. Во время службы его заметил тренер «Динамо» Аркадий Чернышев. В 1949 году Яшин стал третьим вратарем команды, а в 1953-м занял место в основном составе. До этого момента он серьезно занимался и хоккеем. В 1953 году Яшин, в составе динамовцев, завоевал Кубок СССР и бронзовую медаль первенства страны. Перед чемпионатом мира 1954 года голкипер оказался в числе кандидатов в сборную, но решил отказаться от карьеры хоккеиста.
1963 год. Лев Яшин во время матча на «Уэмбли»
1963 год. Лев Яшин во время матча на «Уэмбли»
Фото: Dennis Oulds / Central Press / Getty Images
В цветах одного и того же клуба, «Динамо», Лев Яшин провел 22 сезона — с 1949 по 1970 год. Это абсолютный рекорд отечественного футбола. За все время голкипер вышел на поле в 326 матчах, пропустив 252 мяча. Даже в матчах за сборную вратарь играл в форме с буквой «Д» на свитере.
Лев Яшин во время матча против сборной Венгрии
Лев Яшин во время матча против сборной Венгрии
Фото: Bippa / AP
Талисманом Яшина была кепка. Этот головной убор ему подарили в Чехословакии в 1953 году. С ним связана одна трогательная история. В 1960-м советская сборная вышла в финал Кубка Европы, переиграв Чехословакию со счетом 3:0. Во время празднования кепку кто-то украл. «Я сижу и чуть не плачу. Финал играть, а у меня как на грех ни одной запасной кепки. Врач подбегает, Николай Николаевич Алексеев. Что, спрашивает, Лева, травма? И тут открывается дверь, и в раздевалку входит знакомый полицейский. В руках у него — представляете? — моя драгоценная кепка. Я ему на радостях, по-моему, на всю полицию Марселя автографов нарасписывал», — рассказывал Яшин.
Вратарь всегда старался носить одну и ту же кепку, так что к концу карьеры она сильно выцвела и потерлась. Где она сейчас, неизвестно.
23 октября 1963 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне Лев Яшин сыграл за сборную мира против сборной Англии в «Матче столетия», который был посвящен юбилею английского футбола. На трибунах присутствовали сто тысяч зрителей. За сборную мира также выступали испанцы Франсиско Хенто и Игнасио Исагирре, португалец Эйсебио, венгр Ференц Пушкаш и другие. За Англию играли Бобби Чарльтон, Гордон Бэнкс, Джимми Гривз. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу англичан, хотя Яшин не пропустил ни одного мяча. Дважды доставал мяч из ворот югослав Милутин Шошкич, который сменил советского голкипера во втором тайме.
Одноклубник Яшина Олег Иванов вспоминал: «Мы смотрели трансляцию в Новогорске. Навес с фланга. Яшин — в ближнем углу, мяч летит на дальнюю штангу. Там Джимми Гривз — бьет в упор, в пустые, вроде, ворота. Вдруг взлетает Иваныч, ловит намертво. Весь стадион встал — минут пять аплодировали. Главное качество Яшина — умение читать игру. Почему он мало пропускал? Нападающие его боялись и били реже, чем другим».
1966 год. Лев Яшин дает автографы юным английским фанатам
1966 год. Лев Яшин дает автографы юным английским фанатам
Фото: РИА Новости
27 мая 1971 года на столичном Центральном стадионе имени В. И. Ленина состоялся прощальный матч Льва Яшина. С трибун его посмотрели 103 тысячи человек. Сборная клубов всесоюзного спортобщества «Динамо» встречалась со сборной «Звезд мира», за которую играли Эйсебио, Бобби Чарльтон, Герд Мюллер. Матч закончился со счетом 2:2. Но окончательно попрощаться с футболом в тот раз Яшин не смог: 31 августа он вновь вышел на поле — в составе сборной «Звезд мира» в матче против сборной Италии.
Лев Яшин (слева) и Ринат Дасаев
Фото: ТАСС
Яшин — первый вратарь в советском футболе, кто сумел отстоять «на ноль» сто матчей. Юбилейной стала встреча в чемпионате страны между «Динамо» и ЦСКА 28 октября 1962 года. Всего же на счету Яшина 160 «сухих» матчей в национальном первенстве и 207 — во всех турнирах. В 1980 году появился клуб Льва Яшина — объединение голкиперов, также достигших отметки в сто игр без пропущенных мячей. Сейчас в клубе 29 членов. В их числе Ринат Дасаев, Вячеслав Малафеев, Станислав Черчесов, Руслан Нигматуллин, Владимир Габулов, Сергей Овчинников, Александр Филимонов, Маринато Гилерме и Игорь Акинфеев.
1964 год. Лев Яшин (справа) на рыбалке
Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости
Яшин был большим поклонником рыбалки. После чемпионата мира в Чили 1962 года, когда в поражении советской команды винили его, именно это занятие помогло вратарю восстановить душевное равновесие и вернуться в большой футбол. «Для меня важно не поймать рыбу, а получить удовольствие от процесса. Мне важно засечь момент, когда рыба приближается к наживке, когда она клюет, чтобы подсечь ее вовремя. Если потянешь раньше — безрезультатно, если поздно — упустишь ее. В футболе то же самое: покинул ворота слишком рано или поздно — остался с носом, мяч уже в воротах. Очень важна своевременность», — объяснял голкипер.
Лев Яшин и Пеле
Фото: ТАСС
В «Динамо» и сборной СССР Яшин обладал непоколебимым авторитетом. И дело было не только во вратарском таланте: «Когда я был в сборной, жил с Яшиным. Трудолюбивый, добрый человек. Это наш символ. Как в Бразилии Пеле, так у нас Яшин, его знает весь мир», — говорил советский нападающий Анатолий Исаев.
За рубежом Яшину также не отказывали в признании. Португалец Эйсебио, обладатель «Золотого мяча» 1965 года, например, вспоминал: «Когда получается забить величайшему вратарю в истории мирового футбола — запоминаешь на всю жизнь. И осознаешь после этого, что способен забить кому угодно». Француз Раймон Копа («Золотой мяч»-1958) говорил: «Европейская пресса придумывала разные прозвища Яшину, чаще называли Черной пантерой. Он казался нам каким-то монстром, сверхчеловеком. Но, оказавшись вместе с ним в 1963 году в сборной мира, я нашел его очень интеллигентным и скромным. Кажется, Лев не осознавал, что на тренировках в сборной мира не принято выкладываться на все сто процентов. Помню, мы били-били на тренировке, но забить ему так и не смогли». А Франц Беккенбауэр, бывший защитник сборной Германии, признавал: «Яшин — это не просто вратарь от бога, а один из величайших футболистов».
Лев Яшин дома с дочерью и внучкой
Фото: Игорь Уткин / РИА Новости
Первой и единственной женой Яшина была Валентина Шашкова. В браке у них родились две дочери — Ирина и Елена. В 1986 году у Яшина появился внук Василий, который тоже стал футболистом и играл на позиции вратаря во втором составе «Динамо». В 2009 году Василий завершил карьеру. Сейчас у него есть уже собственный сын, которого назвали Львом в честь легендарного прадеда. По словам отца, мальчик активно интересуется футболом.
1964 год. Лев Яшин
Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости
В 2018 году в Москве открылся Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина (вместимость во время футбольных матчей — 25 716 человек). Кроме того, в столице есть три памятника вратарю: у стадиона «Динамо», в «Лужниках» и на Ваганьковском кладбище. А с 2014 года памятник советскому голкиперу стоит в Рио-де-Жанейро. Монумент располагается в Музее современного искусства (Museu de Arte Moderna) и является уменьшенной копией статуи в Петровском парке в Москве.
На плакатах и баннерах легендарного футболиста обычно изображают в прыжке. Ведь сам Яшин любил повторять: «В спорте тот, кто хочет добиться убедительных побед, обязан попытаться прыгнуть выше головы».
Ангелина Никитина
18:24 23/10/2019
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