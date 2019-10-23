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Устала так жить: паралимпийская чемпионка сделала эвтаназию

Марике Верворт ушла из жизни в возрасте 40 лет.


Участнице Паралимпийских игр в Лондоне и Рио-де-Жанейро Марике Верворт провели эвтаназию. Она ушла из жизни в возрасте 40 лет вечером 22 октября. Об этом сообщает Би-би-си.

«Мы никогда не забудем ни ее выдающиеся спортивные достижения, ни ее мужество перед лицом болезни», — заявил глава Паралимпийского комитета Бельгии Анн ДʼИетерен.

У Верворт было редкое дегенеративное мышечное заболевание. Из-за этого спортсменка испытывала постоянную боль, судороги и почти не могла спать.

«Многие люди спрашивают меня, как мне удается добиваться таких хороших результатов и при этом улыбаться, испытывая боль и постоянно принимая лекарства, которые съедают мышцы. Для меня спорт и гонки на инвалидной коляске — тоже своего рода лекарство», ― говорила Верворт.


Она стала паралимпийской чемпионкой в стометровке на колясках на Играх в Лондоне в 2012 году, а также завоевала серебро и бронзу на дистанциях 400 и 100 метров в Рио-де-Жанейро.

В Бельгии эвтаназия легализована. Верворт подписала документы, разрешающие врачу помочь ей уйти из жизни, еще в 2008 году. Комментируя свое решение, она заявила: «Это дает чувство покоя. Я знаю свой предел, у меня есть эти документы».
Источник: esquire.ru
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