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Бывший министр спорта Шамко нашел непыльную работу

Уволенному полтора года назад за провал в борьбе с коррупцией чиновнику так и не предложили высокопоставленной должности.

Бывший министр спорта Шамко нашел непыльную работу
С гроссмейстером Борисом Гельфандом
Как стало известно "Белорусскому партизану", бывший замминистра по чрезвычайным ситуациям и министр спорта Александр Шамко с недавнего времени работает первым заместителем председателя ОО "Белорусская федерация шахмат".

Руководит организацией – Анастасия Сорокина, племянница знаменитого гроссмейстера Виктора Купрейчика


Алексанлдр Лукашенко уволил Александра Шамко с поста министра спорта в ферале прошлого года, когда за многочисленные факты коррупции был задержан директор Дворца спорта Сергей Пранович.

"Я не верю, что министр об этом не знал", — заявил тогда глава государства.
Лукашенко откомондировал генерал-майора внутренней службы в родное ведомство – МЧС. Но надолго Шамко там не задержался. 

В начале этого года ходили слухи, что бывшего министра могут назначить новым генеральным директором "Минск-Арены". Но конкретных предложений занять какую-либо высокопоставленную должность чиновник так и не дождался.


Приход Шамко на работу в Федерацию шахмат – прямо скажем, далеко не самый престижный вид спорта в стране – не случаен. В должности министра он помогал Анастасии Сорокиной в организации турниров и даже был включен в исполком Федерации. 

Уже несколько месяцев он работает ее первым замом.
Валентин Селява, "Белорусский партизан"
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