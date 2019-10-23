– Когда я пошел в первый класс, мой год был первым в стране, который начал учиться на белорусском языке. Это касалось всех предметов. Белорусский язык был для меня естественным и родным на протяжении всей школьной жизни. Русский язык до первого курса университета был для меня исключительно чужим. Два года приходилось избавляться от акцента.





У нас недавно был случай. Сборная Германии приезжала. И вратарь сказал, что ему показалось, будто его команду поддерживает едва ли не весь стадион. То есть белорусы, которые болели за сборную Германии в матче против Беларуси. Думаю, в отношении белорусского и русского языка такая же история. Мы просто теряем белорусский язык.





У меня нет ответов, как все вдруг повернуть вспять. Но всегда есть ответ, когда спрашивают о подобном, – начни с себя.





Сябры, неглядзячы на тое, што большасць з нас, у тым ліку і я, размаўляем па-расейску, заклікаю вас падчас перапісу насельніцтва пазначыць беларускую мову як нашу родную. Бо мы – беларусы, гэта наша краіна. Мы павінны шанаваць нашу мову, – сказал Ходасевич.







