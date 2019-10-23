По данным издания, "Минск" продолжит выступать в чемпионате Беларуси как клуб Мингорисполкома. А у "бело-голубых" появится новый собственник. Правда, какой именно — еще не решено.





Минское "Динамо" было передано Мингорисполкому в мае — после начала футбольного сезона. Однако регламент запрещает выступать в одном турнире двум и более клубам, которые принадлежат одному юридическому либо физическому лицу.