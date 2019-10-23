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Почему в Гомель "динамовцы" не захотели ехать на автобусе

"Динамо-Брест" отправится на игру с "Гомелем" на самолете – испугались Йожина.

© YouTube / Dynamo Brest

Для футболистов брестского клуба уже стало доброй традицией летать на игры чемпионата страны. Смотрите на видео, почему в Гомель "динамовцы" не захотели ехать на автобусе, пишет sputnik.by

Гомель 26 октября примет матч 26-го тура чемпионата Беларуси по футболу: местный одноименный клуб примет в гостях "Динамо-Брест". Брестчане отправятся на игру на самолете.


Сегодня на YouTube-канале брестского "Динамо" появился шуточный ролик, в котором клуб объяснил, почему не захотел поехать на игру на автобусе.

"Посреди болот Полесья с безобразной рожей жрет брестчан один зверек, звать ту нечисть Йожин", – говорится в титрах ролика.

Именно по этой причине футболисты Бреста не рискуют ехать на игру на автобусе.

К слову, ранее брестское "Динамо" летало на матчи в Витебск и Могилев.

Напомним, брестчане лидируют в чемпионате страны с 64 очками. Второе место – у борисовского БАТЭ (57), на третьей строчке – солигорский "Шахтер" (54).
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