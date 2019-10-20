Матч чемпионата России завершился массовой дракой и тремя удалениями

В компенсированное время при счете 1:0 в пользу «Крыльев» судья отказался ставить пенальти в ворота самарцев, что вызвало недовольство игроков «Оренбурга». В итоге на поле возникла потасовка с участием футболистов, тренеров и сотрудников обоих клубов, пишет lenta.ru





За удар соперника прямую красную карточку получил капитан «Крыльев Советов» Александр Анюков. Также с поля были удалены оба главных тренера. В оставшееся время счет в матче не изменился.



