Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Матч чемпионата России завершился массовой дракой и тремя удалениями

Матч 13-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) между «Оренбургом» и «Крыльями Советов» завершился массовой потасовкой. Видеозапись опубликована на RuTube-канале телеканала «Матч Премьер».

В компенсированное время при счете 1:0 в пользу «Крыльев» судья отказался ставить пенальти в ворота самарцев, что вызвало недовольство игроков «Оренбурга». В итоге на поле возникла потасовка с участием футболистов, тренеров и сотрудников обоих клубов, пишет lenta.ru

За удар соперника прямую красную карточку получил капитан «Крыльев Советов» Александр Анюков. Также с поля были удалены оба главных тренера. В оставшееся время счет в матче не изменился.
Поделиться
Последние известия


Блоги
Михаил Пастухов
ВЫБОРЫ С ИЗВЕСТНЫМ ИТОГОМ
Валерий Щукин
Странное хобби сотрудников МВД
Владимир Подгол
Дадут ему Нобеля? Или хотя бы кредит да памятник?
Павел Севярынец
Камунізм - пад трыбунал!
Тацяна Грачанікава
Шэрая Восень у Менску #nodepression


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru