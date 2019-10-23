Рекорд Месси побит - Мбаппе забил 15 голов в Лиге чемпионов

AFP





Француз забил гол на 61-й минуте поединка, который стал его 15-м в Лиге чемпионов. На момент достижения этого показателя Мбаппе было 20 лети 306 дней, сообщает OptaJean в своем Twitter.





Таким образом он стал самым молодым футболистом, забившим в Лиге чемпионов 15 голов. Ранее самым молодым по этому показателю был Лионель Месси (21 год 288 дня), который автоматически опустился на второе место, а на третьем теперь оказался Рауль (22 года 163 дня), пишет korrespondent.net





Отметим, что на 79-й и 83-й минутах Мбаппе забил еще по голу, оформив в матче хет-трик.





Ранее Мбаппе побил старейший рекорд чемпионата Франции.



