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Рекорд Месси побит - Мбаппе забил 15 голов в Лиге чемпионов

Килиан Мбаппе достиг рекордного показателя, забив 15 голов в Лиге чемпионов. Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе установил достижение в матче Лиги чемпионов против Брюгге.

AFP

Француз забил гол на 61-й минуте поединка, который стал его 15-м в Лиге чемпионов. На момент достижения этого показателя Мбаппе было 20 лети 306 дней, сообщает OptaJean в своем Twitter.

Таким образом он стал самым молодым футболистом, забившим в Лиге чемпионов 15 голов. Ранее самым молодым по этому показателю был Лионель Месси (21 год 288 дня), который автоматически опустился на второе место, а на третьем теперь оказался Рауль (22 года 163 дня), пишет korrespondent.net

Отметим, что на 79-й и 83-й минутах Мбаппе забил еще по голу, оформив в матче хет-трик.

Ранее Мбаппе побил старейший рекорд чемпионата Франции.
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