Минское «Динамо» проиграло «Барысу» Скабелки. Это шестое поражение подряд
Минское «Динамо» проводит второй матч домашней серии в Континентальной хоккейной лиге. Соперник «зубров» — «Барыс» из Нур-Султана.
Неплохо начавшие сезон минчане сейчас переживают сложные времена. Клуб потерпел пять поражений подряд и вылетел из зоны плей-офф. В двух последних встречах «Динамо» не забросило ни одной шайбы.
Что касается «Барыса», то руководимая белорусским тренером Андреем Скабелкой команда сейчас занимает третье место в Восточной конференции. Клуб серьезно обновил состав, но, сыгравшись, новички команды начали показывать игру высокого уровня.
Именно «Барыс» аналитики букмекерской конторы Favbet считают фаворитом игры. Коэффициент на победу клуба из Казахстана равен 1,6, «Динамо» — 2,55.
Источник: SPORT.TUT.BY
21:45 22/10/2019
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