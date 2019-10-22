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Александр Глеб: Я сам себя открыл

Полузащитник «Ислочи» не согласен, что его талант раскрыл Юрий Пунтус.

Полузащитник "Ислочи" Александр Глеб без энтузиазма отнесся к идее осуществления в стране Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Его слова прозвучали в передаче "Спорт-кадр" на "Беларусь 5", передает pressball.by.

- "Ислочь" выиграла у "Торпедо". На лице Юрия Пунтуса — тренера, который тебя открыл — не было лица. Не расстроился?

- Если на то пошло, я сам себя открыл. Я с большим уважением отношусь к Юрию Иосифовичу. Время, проведенное с ним в БАТЭ, было отличным. Считаю, ему в любом случае надо время, чтобы сработаться в Жодино. Он недавно пришел в клуб, там новый коллектив.


- Как относитесь к идее Профессиональной футбольной лиги?

- На данный момент мы к этому не готовы. К этому готов только один клуб — брестское "Динамо". Идея интересная, но единого мнения по этому поводу нет. Если Брест будет двигаться в этом направлении, то, возможно...

- А БАТЭ не готов?

- Ну... [очень долгая пауза] БАТЭ тоже.
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