Александр Глеб: Я сам себя открыл

Полузащитник "Ислочи" Александр Глеб без энтузиазма отнесся к идее осуществления в стране Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Его слова прозвучали в передаче "Спорт-кадр" на "Беларусь 5", передает pressball.by.





- "Ислочь" выиграла у "Торпедо". На лице Юрия Пунтуса — тренера, который тебя открыл — не было лица. Не расстроился?





- Если на то пошло, я сам себя открыл. Я с большим уважением отношусь к Юрию Иосифовичу. Время, проведенное с ним в БАТЭ, было отличным. Считаю, ему в любом случае надо время, чтобы сработаться в Жодино. Он недавно пришел в клуб, там новый коллектив.









- Как относитесь к идее Профессиональной футбольной лиги?





- На данный момент мы к этому не готовы. К этому готов только один клуб — брестское "Динамо". Идея интересная, но единого мнения по этому поводу нет. Если Брест будет двигаться в этом направлении, то, возможно...





- А БАТЭ не готов?





- Ну... [очень долгая пауза] БАТЭ тоже.