"Медаль, огонь, Марианна". В Париже представили логотип Олимпиады-2024
Международный олимпийский комитет представил официальный логотип Олимпиады и Паралимпиады 2024 года, которые пройдут в Париже.
Изображение сочетает в себе три символа: золотую медаль, олимпийский огонь и Марианну - символ Французской республики, олицетворение национального девиза страны «Свобода, Равенство, Братство».
Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут с 26 июля по 11 августа, Паралимпийские — с 28 августа по 8 сентября.
Париж станет вторым после Лондона городом, который трижды примет Олимпиаду.
Источник: meduza.io
17:41 22/10/2019
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