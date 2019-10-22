Изображение сочетает в себе три символа: золотую медаль, олимпийский огонь и Марианну - символ Французской республики, олицетворение национального девиза страны «Свобода, Равенство, Братство».









Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут с 26 июля по 11 августа, Паралимпийские — с 28 августа по 8 сентября.





Париж станет вторым после Лондона городом, который трижды примет Олимпиаду.