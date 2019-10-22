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Баскетболист Гаврилович: Белорусы выглядят зашоренными. Думаю, дело и в политической ситуации

Центровой «Цмокаў» француз Александр Гаврилович поделился мнением о белорусах.

«Мы говорили о том, что белорусы, как бы это сказать, зашоренные что ли. Такие, знаете, неэмоциональные ребята, которые ходят по улице с покер-фейсом. В США народ улыбается, спрашивает друг у друга, как жизнь. 

А у вас, как и во всей Восточной Европе, люди ведут себя серьезнее. Думаю, дело в том числе в политической ситуации в стране и строгом режиме. Видно, что вы уважаете закон и боитесь его нарушить.

Меня поразило, что даже когда дороги пустые, народ все равно стоит на светофоре и ждет зеленого света. В первые дни я не мог понять: почему никто не двигается с места и должен ли я ждать вместе со всеми? (смеется). 


Во Франции люди переходят дорогу, не оглядываясь: зеленый там горит или красный, есть ли машины, стоит ли полицейский — поток не остановить. А здесь все по-другому», – сказал Гаврилович.
Источник: tribuna.com
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