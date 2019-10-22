Марина Арзамасова: игры в молчанку

На вопросы: где, как и почему ни председатель федерации, ни директор НАДА не дают прямого ответа. Мол, пока идет расследование, не имеем права раскрывать карты. Руководитель БФЛА Вадим Девятовский лишь добавляет, что уверен в спортсменке, убежден в ее невиновности. Запрещенное же вещество, на его взгляд, случайно попало в ее организм.





Игры в молчанку к добру не приводят. Когда образуется вакуум, он спешно заполняется самыми что ни на есть фантастическими догадками. Одна из них прозвучала еще в августе, едва ли не сразу после отстранения Арзамасовой, что ее результаты за два года, с 2011-го, аннулированы.









На единственной пресс-конференции, и то по иному поводу, Девятовскому пришлось объяснять, что пробы взяты недавно, в прошедшем августе. Поэтому слухи о многогодичной допинговой истории надуманы.





Масла в огонь добавило известие о том, что анализом белоруски занимались не офицеры ВАДА, а работники независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике. Но уж они-то не стали темнить, а на своем сайте сразу объявили о запрещенном веществе LGD-4033 — одном из селективных модуляторов андрогенных рецепторов — в допинг-пробе Арзамасовой.





Препарат, как потом выяснилось, создан для борьбы с потерей мышечной массы, кроме того, он помогает увеличить силу, удвоить работоспособность.





Почему именно они, и почему едва ли не первой в их «оперативной разработке» стала Арзамасова? Уж не желание ли выбить из колеи перед Играми в Токио единственную белорусскую бегунью, носящую титул чемпионки мира?





Вспоминается ситуация с еще одним долгосрочным лидером женской сборной Надеждой Остапчук, которую ВАДА не удалось пожизненно дисквалифицировать, но получилось поломать карьеру.





Напомним, что после олимпийского «золота» в Бразилии в пробе спортсменки, выступавшей в толкании ядра, нашли несуразное запрещенное вещество. Мало того, до старта в Рио Надежда прошла допинг-контроль в немецкой лаборатории и в остальных других. В ее анализах ничего крамольного обнаружено не было.





Отвести удар от ученицы попытался ее тренер, заявивший на пресс-конференции в Минске, что именно он добавил в кофе недозволенный препарат, дабы снять напряжение старта.





Ему мало кто поверил, но дисквалификацию распространили и на спортсменку, и на тренера. На этом ВАДА не остановилась, а повела точечный поиск запрещенных препаратов по сохраненным, более ранним, анализам белоруски.









В одном из них нашли возбраненную субстанцию, но оказалось, что на то время это вещество, которое оказалось в пищевой добавке, в список запретных не входило.

Остапчук доказала свою невиновность, антидопинговые службы, умыв руки, отошли в сторону, но изрекли: «Плати, тогда и разрешим выступать».





Казалось бы, за что? За то, что зря обвинили спортсменку в нарушении кодекса и заставили доказывать невиновность?! Получается, что так. При этом они обозначили такую неподъемную сумму, которую не могут компенсировать возможные премиальные за победы на нескольких чемпионатах мира.





Национальная федерация, которая по сути обделена правом помогать Остапчук, кулуарно обещала найти спонсоров. Однако дальше посулов дело не пошло.





На недавнем минском полумарафоне, проходившем под началом федерации, меценаты, кроме подарков, едва ли не каждого из 40000 поклонников бега, отметившихся на финише, наградили медалью…





Для помощи же Остапчук средств не нашлось. Несколько дней назад Вадим Девятовский подтвердил, что возвращение именитой спортсменки из-за финансовых выплат повисло в воздухе…





На днях туман вокруг Арзамасовой слегка рассеялся. В республиканские центры по видам спорта пришло фото одного из американских БАДов и предупреждение о том, что в его состав входит запрещенный компонент.





Выяснилось, что именно эту пищевую добавку принимала Марина Арзамасова, а производители не упомянули в составе запрещенный лигандрол (на фото ниже).









Поэтому и проба «Б» белорусской бегуньи оказалась засвеченной. Судя по всему, минская лаборатория произвела анализ данного БАДа и нашла в нем именно то вещество, которое послужило поводом для временного отстранения Арзамасовой и предупреждением для других.





Значит, делу дадут или уже дали ход. Спортсменка вольна подать в Спортивный арбитражный суд в Лозанне и потребовать вернуть ее доброе имя.





Средства, которые она потратит на возврат этого имени и которые, как мы понимаем на примере Остапчук, немалые, она, опять же, через суд может затребовать от компании-производителя.





Плюс к этой сумме вполне резонно добавить компенсацию за возможные премиальные, недополученные на вероятных турнирах, в том числе на чемпионате мира, на которых она могла бы выступать.