«За БАТЭ, признаться, обидно. С 2006 года команда единолично, твердо и авторитетно владела титулом лучшего клуба страны. К победам борисовчан приводили Игорь Криушенко, Виктор Гончаренко, Александр Ермакович... А тут нашла коса на камень и Алексей Бага может войти в историю как тренер, под руководством которого закончилась многолетняя чемпионская эра. Не самое, заметим, приятное обстоятельство для репутации.





Если БАТЭ не станет первым, то потеряет много. И первое в этом ряду — возможность выступить в Лиге чемпионов, а это — основная статья пополнения клубной казны. После пролета мимо групповых стадий в нынешнем сезоне такая осечка может серьезно ударить по финансовому благосостоянию клуба, ведь за плечами БАТЭ не стоит никакой промышленный гигант, как нет и другого богатого спонсора.









А потому не нужно быть оракулом, дабы предположить, что нынешняя осечка для борисовчан может значить гораздо больше, чем просто потеря чемпионства. Вернуть утраченное и отразить атаки других конкурентов в борьбе за медали будет в следующем году невероятно сложно», – написал Канашиц.