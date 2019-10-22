Сергей Канашиц: «Если БАТЭ не станет чемпионом, то это может серьезно ударить по финансовому благосостоянию клуба»
Журналист Сергей Канашиц считает, что если БАТЭ не станет чемпионом, то это сильно ударит по финансовому состоянию клуба.
«За БАТЭ, признаться, обидно. С 2006 года команда единолично, твердо и авторитетно владела титулом лучшего клуба страны. К победам борисовчан приводили Игорь Криушенко, Виктор Гончаренко, Александр Ермакович... А тут нашла коса на камень и Алексей Бага может войти в историю как тренер, под руководством которого закончилась многолетняя чемпионская эра. Не самое, заметим, приятное обстоятельство для репутации.
Если БАТЭ не станет первым, то потеряет много. И первое в этом ряду — возможность выступить в Лиге чемпионов, а это — основная статья пополнения клубной казны. После пролета мимо групповых стадий в нынешнем сезоне такая осечка может серьезно ударить по финансовому благосостоянию клуба, ведь за плечами БАТЭ не стоит никакой промышленный гигант, как нет и другого богатого спонсора.
А потому не нужно быть оракулом, дабы предположить, что нынешняя осечка для борисовчан может значить гораздо больше, чем просто потеря чемпионства. Вернуть утраченное и отразить атаки других конкурентов в борьбе за медали будет в следующем году невероятно сложно», – написал Канашиц.
12:00 22/10/2019
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