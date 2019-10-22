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Арина Соболенко: расплакалась, потому что ничего не смогла сделать

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко на пресс-конференции в китайском Чжухае рассказала, почему она не сдержала слез после поражения от россиянки Дарьи Касаткиной на турнире в Пекине со счетом 4:6, 6:7 (5:7).

- О, перед этим я как раз выиграла титул в Ухане и прибыла в Пекин, ожидая показать отличный уровень. Я ощущала усталость, но все равно хотела добиться чего-то хорошего. Думаю, мне просто нравится играть в Китае. Мне не понравилось поражение. Это был трудный матч, я ничего не могла сделать. Я старалась изо всех сил, но уровень моей игры был невысоким. Я была очень уставшей и после игры расплакалась, потому что ничего не смогла сделать. Я не смогла победить. Проигрывать всегда тяжело, поэтому иногда мы плачем. Иногда это происходит в раздевалке, а бывает, что плачешь сразу после окончания матча, — цитирует "Чемпионат" со ссылкой на ASAP Sports.
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