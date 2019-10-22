Арина Соболенко: расплакалась, потому что ничего не смогла сделать

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко на пресс-конференции в китайском Чжухае рассказала, почему она не сдержала слез после поражения от россиянки Дарьи Касаткиной на турнире в Пекине со счетом 4:6, 6:7 (5:7).