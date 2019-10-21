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Канадский нападающий Спунер перешел в минское «Динамо»

27-летний хоккеист имеет богатый опыт в НХЛ.

Канадский нападающий Райан Спунер стал очередным новичком минского «Динамо». Эту информацию подтвердили в его предыдущем клубе «Лугано», сообщает tut.by.

27-летний Спунер имеет богатый опыт в НХЛ. Он защищал цвета «Бостона», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Ванкувер» и «Эдмонтон». Летом Спунер перешел в швейцарский «Лугано», но не смог пробиться в состав команды. В 2 матчах он набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «-3».


Канадец стал девятым иностранцем в составе минского «Динамо». В клубе также подписаны швед Юнас Энрот, канадцы Стефан Эллиотт, Марк-Андре Граньяни, Франсис Паре, финн Тему Пулккинен, американцы Дрю Шор и Шейн Принс, а также россиянин Егор Гайнетдинов. При этом Принс и Паре выразили желание в будущем играть за сборную Беларуси. Ранее клуб заявлял, что в команде будет не более пяти легионеров.

Спунер играл за Канаду на юниорском чемпионате мира, а это значит, что если он захочет сменить спортивное гражданство, то должен перед этим прожить минимум четыре года в Беларуси.
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