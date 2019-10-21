Брестское «Динамо» побило рекорд 20-летней давности

После 25 туров чемпионата Беларуси по футболу в активе брестского "Динамо" 64 очка. Последний раз на аналогичном отрезке дистанции такой же внушительный показатель фиксировался двадцать лет назад — в 1999 году у БАТЭ, который на всех парах мчался к своему первому золоту, передает pressball.by





Рекорд принадлежит минскому "Динамо", в 1996 году на означенной отметке имевшему 66 очков (к слову, на 1 балл меньше тогда было у главного преследователя минчан — мозырского МПКЦ).