Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Белоруска выиграла этап Кубка мира по выездке в Ратомке

Белоруска Анна Карасева в паре с лошадью по кличке Зодиак выиграла золото завершившегося в Республиканском центре олимпийской подготовки конного спорта и коневодства в Ратомке этапа Кубка мира и международных состязаний по выездке.

Дуэт Анны Карасевой и Зодиака набрал 75,145%. 

Серебро у еще одной представительницы Беларуси Ольги Сафроновой с лошадью по кличке Сандро Де Амур (73,410%). Замкнули тройку сильнейших малазиец Кабил Амбак на лошади Делатио (71,660%).

В Большом специальном призе (CDI3* Grand Prix Special) не было равных белоруске Варваре Павленко на Банавуре (68,809%). Также на пьедестал попали ее соотечественница Вероника Ярошевич на Боливаре (67,298%) и россиянка Вера Халикова на Эмандо (66,383%).


Золото в произвольной программе по элементам Среднего приза №1 (CDI2* Freestyle Intermediate I) выиграла белоруска Екатерина Ефремова на лошади Балтимор Ди (72,195%). 

Серебро у россиянки Виктории Куцобиной на Форевер ДБГ (70,060%). Вероника Яршевич, на сей раз в паре с лошадью Дон Беллисимо, завоевала бронзу (69,835 %).
Источник: belta.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Дадут ему Нобеля? Или хотя бы кредит да памятник?
Павел Севярынец
Камунізм - пад трыбунал!
Тацяна Грачанікава
Шэрая Восень у Менску #nodepression
Павел Знавец
Невзрачная "политическая вакханалия"
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о раздаче льгот, вороватой системе,...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru