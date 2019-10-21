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Интрига: брестское "Динамо" на семь очков оторвалось от БАТЭ

25-й тур чемпионата Беларуси по футболу принес минимум два неожиданных результата.

фото носит иллюстративный характер

Лидер первенства брестское «Динамо» одержал волевую победу над «Слуцком» — 3:2. Причем Брест уступал до 79-й минуты 0:1.

А вот БАТЭ и «Шахтер» не смогли выиграть у аутсайдеров. БАТЭ сыграл на своем поле вничью с «Гомелем» 1:1, а солигорцы вообще в гостях проиграли «Днепру» 0:2.

Брестское «Динамо» на семь очков опережает Борисов. Правда, у БАТЭ игра в запасе.

Динамо (Брест) — 64 (25 игр), 
БАТЭ — 57 (24), 
Шахтер — 57 (25), 
Динамо (Минск) — 45 (24), 
Ислочь — 41 (25),
Торпедо (Жодино) — 41 (25).


До конца чемпионата осталось пять туров. В следующем Брест играет в гостях с «Гомелем», а «Шахтер» принимает БАТЭ.

БАТЭ с 2006 года являлся бессменным чемпионом страны.
Источник: nn.by
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