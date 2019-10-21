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Лидер первенства брестское «Динамо» одержал волевую победу над «Слуцком» — 3:2. Причем Брест уступал до 79-й минуты 0:1.





А вот БАТЭ и «Шахтер» не смогли выиграть у аутсайдеров. БАТЭ сыграл на своем поле вничью с «Гомелем» 1:1, а солигорцы вообще в гостях проиграли «Днепру» 0:2.





Брестское «Динамо» на семь очков опережает Борисов. Правда, у БАТЭ игра в запасе.





Динамо (Брест) — 64 (25 игр),

БАТЭ — 57 (24),

Шахтер — 57 (25),

Динамо (Минск) — 45 (24),

Ислочь — 41 (25),

Торпедо (Жодино) — 41 (25).









До конца чемпионата осталось пять туров. В следующем Брест играет в гостях с «Гомелем», а «Шахтер» принимает БАТЭ.





БАТЭ с 2006 года являлся бессменным чемпионом страны.



