Интрига: брестское "Динамо" на семь очков оторвалось от БАТЭ
25-й тур чемпионата Беларуси по футболу принес минимум два неожиданных результата.
фото носит иллюстративный характер
Лидер первенства брестское «Динамо» одержал волевую победу над «Слуцком» — 3:2. Причем Брест уступал до 79-й минуты 0:1.
А вот БАТЭ и «Шахтер» не смогли выиграть у аутсайдеров. БАТЭ сыграл на своем поле вничью с «Гомелем» 1:1, а солигорцы вообще в гостях проиграли «Днепру» 0:2.
Брестское «Динамо» на семь очков опережает Борисов. Правда, у БАТЭ игра в запасе.
Динамо (Брест) — 64 (25 игр),
БАТЭ — 57 (24),
Шахтер — 57 (25),
Динамо (Минск) — 45 (24),
Ислочь — 41 (25),
Торпедо (Жодино) — 41 (25).
До конца чемпионата осталось пять туров. В следующем Брест играет в гостях с «Гомелем», а «Шахтер» принимает БАТЭ.
БАТЭ с 2006 года являлся бессменным чемпионом страны.
Источник: nn.by
10:31 21/10/2019
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