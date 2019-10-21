12 его участниц разбиты на четыре «цветочные» группы, победительницы которых выходят в полуфинал:





Азалия

Бертенс

Векич

Ястремская





Камелия

Кенин

Риск

Мухова





Орхидея

Киз

Мартич

Сайсай Чжэн (WC)





Роза

Соболенко

Мертенс

Саккари





Матчи стартуют завтра.









Перед началом турнира с него снялись восемь теннисисток: Серена Уильямс, Йоханна Конта, Анжелик Кербер, Маркета Вондроушова, Аманда Анисимова, Слоун Стивенс, Анетт Контавейт и Ван Цян.