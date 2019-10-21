Малый итоговый турнир WTA. Соболенко попала в группу с Мертенс и Саккари
В Чжухае состоялась жеребьевка альтернативного итогового турнира WTA – WTA Elite Trophy.
12 его участниц разбиты на четыре «цветочные» группы, победительницы которых выходят в полуфинал:
Азалия
Бертенс
Векич
Ястремская
Камелия
Кенин
Риск
Мухова
Орхидея
Киз
Мартич
Сайсай Чжэн (WC)
Роза
Соболенко
Мертенс
Саккари
Матчи стартуют завтра.
Перед началом турнира с него снялись восемь теннисисток: Серена Уильямс, Йоханна Конта, Анжелик Кербер, Маркета Вондроушова, Аманда Анисимова, Слоун Стивенс, Анетт Контавейт и Ван Цян.
Источник: tribuna.com
10:07 21/10/2019
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