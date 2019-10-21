



Как сообщает "Лайф", в короткой программе она стала лишь четвёртой, потому что допустила редчайшую (и, по собственному признанию, глупую) ошибку —падение на дорожке шагов.





Однако в произвольной Щербакова провела настоящий мастер-класс для более опытных соперниц. Подопечная Этери Тутберидзе впервые в истории женских международных соревнований чисто исполнила два четверных лутца: один в каскаде с тройным тулупом, второй — сольно.









Кроме того, Щербакова удивила американскую публику ещё и фишкой своей программы со сменой платья прямо во время проката.





В произвольной программе 15-летняя фигуристка оторвалась от соперниц на 20 с лишним баллов, что позволило ей ворваться на первую строчку и в итоговом протоколе, пишет ru.oxu.az



