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Новая звезда фигурного катания: 15-летняя Анна Щербакова сделала невероятное

Первый этап Гран-при текущего сезона триумфально завершился для 15-летней Анны Щербаковой, которая проводит дебютный сезон на взрослом уровне.


Как сообщает "Лайф", в короткой программе она стала лишь четвёртой, потому что допустила редчайшую (и, по собственному признанию, глупую) ошибку —падение на дорожке шагов.

Однако в произвольной Щербакова провела настоящий мастер-класс для более опытных соперниц. Подопечная Этери Тутберидзе впервые в истории женских международных соревнований чисто исполнила два четверных лутца: один в каскаде с тройным тулупом, второй — сольно.


Кроме того, Щербакова удивила американскую публику ещё и фишкой своей программы со сменой платья прямо во время проката.

В произвольной программе 15-летняя фигуристка оторвалась от соперниц на 20 с лишним баллов, что позволило ей ворваться на первую строчку и в итоговом протоколе, пишет ru.oxu.az
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