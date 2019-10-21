Новая звезда фигурного катания: 15-летняя Анна Щербакова сделала невероятное
Первый этап Гран-при текущего сезона триумфально завершился для 15-летней Анны Щербаковой, которая проводит дебютный сезон на взрослом уровне.
Как сообщает "Лайф", в короткой программе она стала лишь четвёртой, потому что допустила редчайшую (и, по собственному признанию, глупую) ошибку —падение на дорожке шагов.
Однако в произвольной Щербакова провела настоящий мастер-класс для более опытных соперниц. Подопечная Этери Тутберидзе впервые в истории женских международных соревнований чисто исполнила два четверных лутца: один в каскаде с тройным тулупом, второй — сольно.
Кроме того, Щербакова удивила американскую публику ещё и фишкой своей программы со сменой платья прямо во время проката.
В произвольной программе 15-летняя фигуристка оторвалась от соперниц на 20 с лишним баллов, что позволило ей ворваться на первую строчку и в итоговом протоколе, пишет ru.oxu.az
10:00 21/10/2019
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение
Системный нажим России на Беларусь, кулуарная подготовка каких-то «дорожных карт» реализации Союзного договора, вброс информации о возможном ограничении или даже ликвидации суверенитета Беларуси вызвали крайнее возбуждение в кругах нашей гуманитарной интеллигенции, от евроэнтузиастов до националистов. Но это возбуждение, выплеснувшись в СМИ, в очередной раз продемонстрировало их несостоятельность.