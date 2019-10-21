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Саудовский принц попытается купить "Манчестер Юнайтед"

Английский "Манчестер Юнайтед" вскоре может сменить владельца.


Как сообщает Daily Mirror, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман намерен приобрести клуб у его нынешних владельцев - семейства Глейзер.

Ранее он уже предлагал американским владельцам "Манчестер Юнайтед" около 3,5 миллиардов евро, но получил отказ. Следующее, уже третье по счету предложение саудовского принца должно быть еще больше.

Семейство Глейзер владеет МЮ с 2005 года. На данный момент клуб находится на 14-м месте турнирной таблицы АПЛ, пишет ru.oxu.az
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