Саудовский принц попытается купить "Манчестер Юнайтед"





Как сообщает Daily Mirror, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман намерен приобрести клуб у его нынешних владельцев - семейства Глейзер.





Ранее он уже предлагал американским владельцам "Манчестер Юнайтед" около 3,5 миллиардов евро, но получил отказ. Следующее, уже третье по счету предложение саудовского принца должно быть еще больше.



