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Белорусский дзюдоист выиграл золото на Всемирных военных играх в Китае

Медаль высшей пробы сборной ВС Беларуси принёс дзюдоист, спортсмен-инструктор армейского Спортивного комитета Даниэл Мукете, сообщает Минобороны.

Белорусский дзюдоист выиграл золото на Всемирных военных играх в Китае
Медаль высшей пробы сборной ВС Беларуси принёс дзюдоист, спортсмен-инструктор армейского Спортивного комитета Даниэл Мукете, сообщает Минобороны.

"В финальном бою белорусский армеец встретился с французом Оливаром Цедричем и не оставил ему шансов на победу", - говорится в сообщении.


VII Всемирные летние военные игры проходят с 18 по 27 октября в китайском городе Ухан. В них принимают участие более 9,3 тыс. армейских атлетов из 109 стран мира. Игры проходят по 329 дисциплинам 27 видов спорта, что стало рекордным показателем.
interfax.by
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