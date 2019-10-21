Белорусский дзюдоист выиграл золото на Всемирных военных играх в Китае
Медаль высшей пробы сборной ВС Беларуси принёс дзюдоист, спортсмен-инструктор армейского Спортивного комитета Даниэл Мукете, сообщает Минобороны.
Белорусский дзюдоист выиграл золото на Всемирных военных играх в Китае
Медаль высшей пробы сборной ВС Беларуси принёс дзюдоист, спортсмен-инструктор армейского Спортивного комитета Даниэл Мукете, сообщает Минобороны.
"В финальном бою белорусский армеец встретился с французом Оливаром Цедричем и не оставил ему шансов на победу", - говорится в сообщении.
VII Всемирные летние военные игры проходят с 18 по 27 октября в китайском городе Ухан. В них принимают участие более 9,3 тыс. армейских атлетов из 109 стран мира. Игры проходят по 329 дисциплинам 27 видов спорта, что стало рекордным показателем.
08:51 21/10/2019
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