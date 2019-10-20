Забастовка команды топ-лиги Мексики: не двигались 4 минуты, пропустили дважды, саркастически аплодировали сопернику
Матч высшей лиги Мексики «Веракрус» – «Тигрес» начался странно. Первую минуту ни хозяева, ни гости не двигались по полю: некоторые игроки разминались, некоторые просто молились.
Выглядело так, будто вы с другом положили джойстики, играя в фифу, и забыли нажать на паузу.
Спустя 60 секунд футболисты «Тигрес» задвигались: вынудили вратаря выбить мяч (он все это время был у него), пасовались, обходили стоящих игроков «Веракруса». Мяч дошел до Эдуардо Варгаса, который бахнул почти с центра поля. Вратарь не пытался вытащить мяч. 1:0.
Игроки хозяев развели мяч и вновь застыли на месте. Спустя 2 минуты гости забили еще один гол. Варгас покатил назад на Жиньяка, который пробил из-за штрафной.
Только на 5-й минуте «Веракрус» задвигался: игроки ожили, стали прессинговать, идти в отборы. Но ситуацию на поле это особо не изменило: на 8-й минуте Варгас забил еще один гол с передачи Кариоки (того самого!). Все-таки третья команда лиги играла с последней.
Что это было?
Хозяева протестовали против действий руководства: многие игроки в команде не получают зарплату больше шести месяцев. Капитан «Тигрес» Гидо Писарро после игры сказал, что знал об акции и согласился поддержать ее. Но потом все пошло не так.
«Речь шла об 1 минуте. Перед игрой игроки «Веракруса» попросили простоять 3-5 минут. Я отказался», – объяснял Писарро.
После финального свистка хозяева саркастически аплодировали футболистам «Тигрес».
Источник: Блог "Трибуна"
21:11 20/10/2019
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