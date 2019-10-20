Ученые используют систему SureWash, которая фиксирует движения рук в соответствии со стадиями правильного мытья от WHO (Всемирной организации здравоохранения):

Доктор Халл считает, что даже после обучения люди быстро забывают, как правильно мыть руки, но благодаря SureWash и тренировкам, знания усваиваются чуть лучше. Теперь во время Олимпиады британские спортсмены будут мыть руки тщательно.





Проверьте, правильно ли вы моете руки?