Виктор Лукашенко представлял НОК Беларуси на ассамблее в Катаре
Старший сын руководителя Беларуси Виктор Лукашенко, который является исполняющим обязанности первого вице-президента НОК, ездил на ассамблею Ассоциации национальных олимпийских комитетов в Катар. Встреча проходила в Дохе 17-18 октября, сообщает сайт НОК.
В состав белорусской делегации также входил генеральный секретарь НОК Георгий Катулин, передает "Еврорадио".
Во время ассамблеи в Дохе обсуждались вопросы подготовки к ближайшим Олимпийским играм, которые состоятся в Токио в 2020 году, в Пекине в 2024 году и в Париже в 2024 году.
Кроме того, Виктор Лукашенко провел встречу с президентом Олимпийского комитета Катара шейхом Джоаном аль-Тани. Они обсудили перспективы сотрудничества между олимпийскими комитетами двух стран, обмен опытом в организации крупных международных соревнований, проведение тренировочных сборов на территориях Беларуси и Катара, а также ряд других вопросов.
20:17 20/10/2019
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