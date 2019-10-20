Вторая сенсация случилась в Могилеве, где «Дняпро-МЧЗ» обыграло «Шахтер» со счетом 2:0! Таким образом, команды из Борисова и Солигорска преподнесли Бресту царские подарки в чемпионской гонке.





В Минске «Динамо» довольно неожиданно проиграло «Витебску», а один из голов в ворота столичного клуба забил Артем Гуренко — сын главного тренера динамовской команды.





Центральный матч тура прошел сегодня в Жодино, где «Торпедо-Белаз» сыграло против «Ислочи» и было бито «волками» со счетом 1:3. Напомним, что обе команды еще претендуют на четвертое место, которое дает право сыграть в Лиге Европы.









У команды Юрия Пунтуса был неплохой шанс практически догнать минских динамовцев, которые вчера проиграли. Но парни Виталия Жуковского удивили ветерана тренерского цеха Беларуси и вот уже сами обошли «автозаводцев» в турнирной таблице по дополнительным показателям.



