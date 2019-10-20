Белорусский боксер защитил чемпионский пояс WBA Continental
Николаю Веселову противостоял атлет из Дании Абдул Хаттаб.
Белорусский боксер Николай Веселов на турнире в Бельгии 19 октября защитил чемпионский пояс Всемирной боксерской ассоциации - WBA Continental.
Как сообщает БелТА, поединок прошел в средней весовой категории (72,5 кг). Белорусу противостоял атлет из Дании Абдул Хаттаб.
С начала встречи Николай Веселов стал навязывать сопернику свой темп, доминируя в центре ринга. Во втором раунде белорус, контратакуя, продолжил теснить соперника к канатам.
Во время всего поединка Абдул Хаттаб старался сблизиться и пройти белорусу в клинч, но его попытки были безрезультатны. Николай Веселов предпочитал держать соперника на дистанции, пробивая точные комбинации. По итогам 12-раундовой встречи победу решением судей одержал белорус и остался с чемпионским поясом Всемирной боксерской ассоциации - WBA Continental.
В элиту мирового бокса входит и белорус Иван Баранчик (63,5 кг), который в октябре этого года стал интерконтинентальным чемпионом по версии WBA.
16:37 20/10/2019
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