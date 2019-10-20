Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Белорусский боксер защитил чемпионский пояс WBA Continental

Николаю Веселову противостоял атлет из Дании Абдул Хаттаб.

Белорусский боксер Николай Веселов на турнире в Бельгии 19 октября защитил чемпионский пояс Всемирной боксерской ассоциации - WBA Continental.


Как сообщает БелТА, поединок прошел в средней весовой категории (72,5 кг). Белорусу противостоял атлет из Дании Абдул Хаттаб.

С начала встречи Николай Веселов стал навязывать сопернику свой темп, доминируя в центре ринга. Во втором раунде белорус, контратакуя, продолжил теснить соперника к канатам.


Во время всего поединка Абдул Хаттаб старался сблизиться и пройти белорусу в клинч, но его попытки были безрезультатны. Николай Веселов предпочитал держать соперника на дистанции, пробивая точные комбинации. По итогам 12-раундовой встречи победу решением судей одержал белорус и остался с чемпионским поясом Всемирной боксерской ассоциации - WBA Continental.

В элиту мирового бокса входит и белорус Иван Баранчик (63,5 кг), который в октябре этого года стал интерконтинентальным чемпионом по версии WBA.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Дадут ему Нобеля? Или хотя бы кредит да памятник?
Павел Севярынец
Камунізм - пад трыбунал!
Тацяна Грачанікава
Шэрая Восень у Менску #nodepression
Павел Знавец
Невзрачная "политическая вакханалия"
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о раздаче льгот, вороватой системе,...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru