БАТЭ не смог победить команду-аутсайдера "Гомель"
Матч в рамках 25 тура чемпионата Беларуси по футболу прошел 19 октября на "Борисов-Арене" и завершился ничьей — 1:1.
На 27-й минуте игры легионер БАТЭ Боян Дубаич не смог реализовать назначенное пенальти, которое отразил вратарь "Гомеля" и буквально через минуту гости открыли счет — гол забил Бадри Акубардия. Во втором тайме Евгений Яблонский сравнял счет, однако получить преимущество желто-синие уже не успели, передает "Еврорадио".
За пять туров до окончания чемпионата БАТЭ на 4 очка отстает от лидера турнирной таблицы, брестского "Динамо".
Вчера также сыграли "Динамо" (Минск) и "Витебск" — 0:2, "Славия" и "Неман" — 0:1.
Сегодня пройдут матчи "Торпедо-БелАЗ" — "Ислочь", "Дняпро" — "Шахтер", "Динамо" (Брест) — "Слуцк".
Закончится тур 21 октября матчем "Городея" — "Энергетик-БГУ". В игре "Минск" — "Торпедо" (Минск) будет зачитан технический результат — 3:0.
11:36 20/10/2019
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