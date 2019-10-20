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БАТЭ не смог победить команду-аутсайдера "Гомель"

Матч в рамках 25 тура чемпионата Беларуси по футболу прошел 19 октября на "Борисов-Арене" и завершился ничьей — 1:1.

На 27-й минуте игры легионер БАТЭ Боян Дубаич не смог реализовать назначенное пенальти, которое отразил вратарь "Гомеля" и буквально через минуту гости открыли счет —  гол забил Бадри Акубардия. Во втором тайме Евгений Яблонский сравнял счет, однако получить преимущество желто-синие уже не успели, передает "Еврорадио".

За пять туров до окончания чемпионата БАТЭ на 4 очка отстает от лидера турнирной таблицы, брестского "Динамо".


Вчера также сыграли "Динамо" (Минск) и "Витебск" —  0:2, "Славия" и "Неман" —  0:1.

Сегодня пройдут матчи "Торпедо-БелАЗ" —  "Ислочь", "Дняпро" —  "Шахтер", "Динамо" (Брест) —  "Слуцк".

Закончится тур 21 октября матчем "Городея" —  "Энергетик-БГУ". В игре "Минск" —  "Торпедо" (Минск) будет зачитан технический результат —  3:0.
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