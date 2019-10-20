В Берлине горел поезд с сотнями футбольных фанатов, есть пострадавшие
Причиной возгорания стала техническая неисправность.
На железнодорожной станции Белвью в Берлине горел железнодорожный состав, в котором ехали фаны футбольного клуба FC Freiburg.
Как сообщает DW, ссылаясь на Deutsche Presse Agentur, в результате инцидента пострадали три человека, которые надышались дымом. По информации берлинской полиции, причиной возгорания стала техническая неисправность. Огонь возник, когда поезд двинулся со станции.
Фаны «Фрайбурга» возвращались в родной город после матча «Фрайбург – Унион (Берлин)» Бундеслиги. Встреча закончилась победой «Униона» со счетом 2:0.
11:14 20/10/2019
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение