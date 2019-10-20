«Очень будет болезненно упустить титул без Анатольевича. Потому что хочешь не хочешь, а все разговоры и все домыслы сводятся к одному, что БАТЭ уже не тот без Анатолича, БАТЭ хана без Анатолича, БАТЭ без Анатолича жить не долго. Поэтому хочется доказать, хочется переломать этот ход мыслей у людей, что рано нас хоронить как команду и сына Анатолича – Андрея Анатольевича. Он старается и у него все получится. И сейчас получается. Потому что не все так просто в этой жизни. И тот путь, который прошел Анатолий Анатольевич с начала, то сейчас, грубо говоря, Андрею Анатольевичу его нужно пройти намного быстрее и намного увереннее.



